Di Maio | le voci su un nuovo partito di centro insieme ai sindaci Sala in testa Pizzarotti | “Dialoghi in corso | la voglia di buttarsi c’è”

"Io e Sala con Di Maio? Ci sono Dialoghi in corso con colleghi sindaci, ma è tutto prematuro". Così Federico Pizzarotti, primo cittadino uscente di Parma, ex Movimento 5 Stelle e fondatore del movimento dei sindaci "Italia in Comune", risponde così all'AdnKronos in merito alle ricostruzioni di alcuni quotidiani che lo vorrebbero tra gli interlocutori di Luigi Di Maio, insieme a Beppe Sala e Dario Nardella, per un futuro progetto politico di centro. Stamattina Repubblica parla di un lancio in programma a settembre e inserisce tra i protagonisti anche i nomi di Gianfranco Librandi (l'imprenditore maxi-finanziatore di Sala), Bruno Tabacci e Luigi Brugnaro, oltre all'ala "moderata" della ...

