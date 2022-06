Da giochi a strumenti di inclusività, parte la Summer of Nerf 2022 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. (Adnkronos) - Permettere ai bambini con disabilità di cimentarsi in attività con attrezzature accessibili e ideali per far divertire tutti in sicurezza, sperimentando nuovi stimoli in un momento di gioco e spensieratezza. Con questo intento i Super Soaker, i blaster Nerf ad acqua, diventano uno strumento di divertimento e inclusione per i tantissimi ospiti della sede Dynamo Camp di Limestre (Pistoia), un'oasi attrezzata di oltre 900 ettari affiliata al Wwf. I blaster Nerf, infatti, per tutta l'estate 2022 verranno utilizzati nelle attività di Terapia Ricreativa in piscina che la Fondazione Dynamo Camp Onlus pratica da oltre 15 anni. parte così la Summer of Nerf 2022, l'hashtag ufficiale è #ScatenaIlDivertimento: genitori e figli potranno condividere i ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. (Adnkronos) - Permettere ai bambini con disabilità di cimentarsi in attività con attrezzature accessibili e ideali per far divertire tutti in sicurezza, sperimentando nuovi stimoli in un momento di gioco e spensieratezza. Con questo intento i Super Soaker, i blasterad acqua, diventano uno strumento di divertimento e inclusione per i tantissimi ospiti della sede Dynamo Camp di Limestre (Pistoia), un'oasi attrezzata di oltre 900 ettari affiliata al Wwf. I blaster, infatti, per tutta l'estateverranno utilizzati nelle attività di Terapia Ricreativa in piscina che la Fondazione Dynamo Camp Onlus pratica da oltre 15 anni.così laof, l'hashtag ufficiale è #ScatenaIlDivertimento: genitori e figli potranno condividere i ...

