Cosa guardare sulla nuova piattaforma streaming in arrivo a settembre, Paramount+ (Di mercoledì 22 giugno 2022) Arriva anche Paramount+ nella competizione tra piattaforme streaming. Accadrà il prossimo settembre ma sono già stati rivelati i titoli che saranno disponibili al lancio, tra produzioni originali, italiane e internazionali, con un’offerta che spazia dal cinema alle serie tv. Basato sul modello SVOD (vale a dire con view in abbonamento), Paramount+ sarà fruibile sul sito della piattaforma, oppure via app iOS / Android, SKY Q e Smart TV. Grazie alla partnership con SKY, inoltre, gli abbonati a Sky Cinema potranno usufruire di Paramount+ senza costi aggiuntivi. Il servizio in seguito si espanderà coinvolgendo anche Francia, Germania, Svizzera e Austria, dove Paramount+ arriverà a dicembre. Dal prossimo settembre, per il pubblico italiano è in ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 22 giugno 2022) Arriva anchenella competizione tra piattaforme. Accadrà il prossimoma sono già stati rivelati i titoli che saranno disponibili al lancio, tra produzioni originali, italiane e internazionali, con un’offerta che spazia dal cinema alle serie tv. Basato sul modello SVOD (vale a dire con view in abbonamento),sarà fruibile sul sito della, oppure via app iOS / Android, SKY Q e Smart TV. Grazie alla partnership con SKY, inoltre, gli abbonati a Sky Cinema potranno usufruire disenza costi aggiuntivi. Il servizio in seguito si espanderà coinvolgendo anche Francia, Germania, Svizzera e Austria, dovearriverà a dicembre. Dal prossimo, per il pubblico italiano è in ...

pfmajorino : Oggi i giornali di destra attaccano in modo indegno @LiaQuartapelle colpevole di aver fatto una cosa semplice. Ha d… - lil4for : torno dopo tre intense ore di ripetizioni di fisica e state tutt ndusscat e angosciati per cosa precisamente? bisog… - AlessandroDeD14 : @MatteoMarcadent @TalismanoNicola Vuoi che andiamo a prendere le 50 prime página di CR7? Di cosa dovrebbero parlare… - stregatte : @neuromantiq Prima di assaggiarli ?? Però sono stata un momento lì a guardare cosa fosse la roba nella tazza e cosa avessi in mano io - sopesovp : i passerei giorni a guardare i documentari. sono la cosa che amo di più mi affascinano molto -