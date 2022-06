Come affrontare e prevenire il mal d'auto (Di mercoledì 22 giugno 2022) Si avvicina agosto e con esso le vacanze estive, che sono spesso associate a lunghi viaggi in auto. Questi possono diventare velocemente un problema per chiunque soffra di cinetosi, comunemente ... Leggi su motori.quotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) Si avvicina agosto e con esso le vacanze estive, che sono spesso associate a lunghi viaggi in. Questi possono diventare velocemente un problema per chiunque soffra di cinetosi, comunemente ...

Pubblicità

reportrai3 : - Lei ha qualche conflitto di interessi? Con quali società? - Sì - Perché non ce lo dice? - Posso dirvelo, ma… pos… - ubikfoggia : RT @Dixy62553861: Benvenuti fratelli del norde, tra l'assetata gente. Piano piano, vi spiegheremo noi terroni come affrontare questa cronic… - Psicosociobot : Come affrontare casi di intersemiantisofisticazione - rosariovalastro : Il tema principale delle discussioni e decisioni è 'Movement fit for purpose- Movimento adatto allo scopo', con un… - leragazzestanno : come affrontare il tempo che passa:mentire, fare finta di nulla -