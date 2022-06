Caldo, domani 23 giugno bollino rosso per 4 città: arancione per 10 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. (Adnkronos Salute) - Aumenta la morsa del Caldo sull'Italia. domani bollino rosso, allerta di livello 3, per 4 città (Bologna, Bolzano, Firenze e Perugia) e arancione, allerta di livello 2, per 10 (Ancona, Brescia, Campobasso, Catania, Milano, Palermo, Pescara, Rieti, Trieste e Verona). E' quanto emerge dall'ultimo aggiornamento del bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute. Per venerdì le città da bollino rosso salgono a 7: Bologna, Bolzano, Firenze e Perugia si aggiungono Campobasso, Pescara e Rieti. Nelle prossime 48 ore, nessuna delle 27 città monitorate dal bollettino sarà verde. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. (Adnkronos Salute) - Aumenta la morsa delsull'Italia., allerta di livello 3, per 4(Bologna, Bolzano, Firenze e Perugia) e, allerta di livello 2, per 10 (Ancona, Brescia, Campobasso, Catania, Milano, Palermo, Pescara, Rieti, Trieste e Verona). E' quanto emerge dall'ultimo aggiornamento del bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute. Per venerdì ledasalgono a 7: Bologna, Bolzano, Firenze e Perugia si aggiungono Campobasso, Pescara e Rieti. Nelle prossime 48 ore, nessuna delle 27monitorate dal bollettino sarà verde.

