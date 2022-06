Anna Tatangelo, l’ordine categorico di Gigi D’Alessio: nervi tesi dietro le quinte (Di mercoledì 22 giugno 2022) La cantante Anna Tatangelo non ha riacquistato un buon rapporto con Gigi D’Alessio: nervi tesi anche nel piccolo schermo Anna-Tatangelo (Instagram)Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo hanno detto addio alla loro relazione da tempo. Un amore durato veramente tanto, intenso come pochi, tra due cantanti con una stessa anima profonda. Entrambi hanno ritrovato l’amore, ma per quanto riguarda Gigi c’è stata una vera corsa verso la creazione di una nuova famiglia. La compagna, Denise Esposito, aspettava infatti un bambino in questi mesi. Gigi è diventato papà poco fa, per la quinta volta, con il piccolo Francesco, ma a quanto pare Anna ... Leggi su direttanews (Di mercoledì 22 giugno 2022) La cantantenon ha riacquistato un buon rapporto conanche nel piccolo schermo(Instagram)hanno detto addio alla loro relazione da tempo. Un amore durato veramente tanto, intenso come pochi, tra due cantanti con una stessa anima profonda. Entrambi hanno ritrovato l’amore, ma per quanto riguardac’è stata una vera corsa verso la creazione di una nuova famiglia. La compagna, Denise Esposito, aspettava infatti un bambino in questi mesi.è diventato papà poco fa, per la quinta volta, con il piccolo Francesco, ma a quanto pare...

