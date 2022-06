22 giugno 2002: il culmine dello scandalo (Di mercoledì 22 giugno 2022) Spagna e Korea del Sud si affrontano ai mondiali: la partita dello scandalo Il 22 giugno del 2002, ai mondiali di Korea Giappone, si gioca Spagna – Korea del Sud. Gli iberici avevano vinto tutte e tre le partite del girone contro: Slovenia, Paraguay e Sudafrica. Agli ottavi, le furie rosse, hanno qualche difficoltà ma superano comunque il turno grazie ai calci di rigore contro l’Irlanda. Ai quarti si trovano di fronte i padroni di casa che avevano passato il turno come primi ma battendo il Portogallo in 11 contro 9 e avevano superato l’Italia ma, in quella partita, l’unica persona a rendersi pericolosa, è stata l’arbitro Moreno. Dopo queste premesse, la speranza che la Spagna potesse vendicare i rosso verdi e gli iberici era alta ma, invece, questa partita è stata proprio l’apice dello ... Leggi su glieroidelcalcio (Di mercoledì 22 giugno 2022) Spagna e Korea del Sud si affrontano ai mondiali: la partitaIl 22del, ai mondiali di Korea Giappone, si gioca Spagna – Korea del Sud. Gli iberici avevano vinto tutte e tre le partite del girone contro: Slovenia, Paraguay e Sudafrica. Agli ottavi, le furie rosse, hanno qualche difficoltà ma superano comunque il turno grazie ai calci di rigore contro l’Irlanda. Ai quarti si trovano di fronte i padroni di casa che avevano passato il turno come primi ma battendo il Portogallo in 11 contro 9 e avevano superato l’Italia ma, in quella partita, l’unica persona a rendersi pericolosa, è stata l’arbitro Moreno. Dopo queste premesse, la speranza che la Spagna potesse vendicare i rosso verdi e gli iberici era alta ma, invece, questa partita è stata proprio l’apice...

Pubblicità

MatteoM_2002 : RT @ZanAlessandro: Domani, giovedì 23 giugno alle 18:00, sarò alla manifestazione in Campo San Geremia a Venezia per chiedere le dimissioni… - sergio_scorza : RT @dvaldi1: 21 giugno 2002 Il governo Sharon ordina la rioccupazione militare dei Territori palestinesi a tempo indeterminato, vanificando… - PucciPedia : 22 giugno 2002 Turchia - Senegal 1-0 dts Mansiz pone fine alla favola Senegal con questo golden gol. I turchi ragg… - Francesc01B : RT @PucciPedia: 22 giugno 2002 Corea del sud - Spagna 5-3 dcr E anche qui un tweet non basterà. Amici spagnoli, sta a voi stavolta, prende… - PucciPedia : 22 giugno 2002 Corea del sud - Spagna 5-3 dcr E anche qui un tweet non basterà. Amici spagnoli, sta a voi stavolta… -