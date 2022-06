Zegna sceglie le Alpi per la Milano Fashion Week Uomo 2022

Pubblicità

fashionmagazine.it

Inoltre molti vorrebbero lavorare all'estero (39%) anche se la maggioranzal'Italia (51%) e ... con il presidente di Sistema Moda Italia, Sergio Tamborini, hanno premiato Gildoper il ...... ma lo scouting location prosegue in serata conche supera i confini urbani: il marchio, disegnato da Alessandro Sartori , ha organizzato il suo show nell'Oasidi Trivero, vicino a Biella. Milano Moda Uomo ai blocchi di partenza: Etro sceglie il campus Bocconi, 1017 ALYX 9SM una piscina in disuso e Magliano una cabina elettrica abbandonata Dopo due anni di pandemia, la moda uomo torna in passerella. Numerosi gli spazi inediti selezionati dai brand e dai designer per le loro sfilate, tra cui le aule del liceo di Brera (Family First) e il ...Gli uomini indossano il reggiseno del bikini con i bermuda nella campaign del marchio americano controllato dal gruppo Zegna. Gli scatti sono di ...