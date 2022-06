Ucraina: scoperti agenti Cremlino infiltrati in Consiglio dei ministri e Camera di commercio (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu. (Adnkronos) - "Il servizio di sicurezza di Kiev ha scoperto alcuni agenti del Cremlino che lavoravano negli uffici del Consiglio dei ministri e della Camera di commercio ucraini. E stato fermato il capo del dipartimento del segretariato del gabinetto dei ministri e il capo di una delle direzioni della Camera di commercio. Passavano al nemico informazioni riguardanti la difesa, dati personali dei lavoratori delle forze dell'ordine e dati sulla difesa del confine. Venivano pagati da 2mila a 15mila dollari per il compito e a seconda di quanto fossero segrete le informazioni. A entrambi è stato consegnata un avviso di garanzia, art. 111 del codice penale del Ucraina, per 'tradimento dello Stato'". Lo ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu. (Adnkronos) - "Il servizio di sicurezza di Kiev ha scoperto alcunidelche lavoravano negli uffici deldeie delladiucraini. E stato fermato il capo del dipartimento del segretariato del gabinetto deie il capo di una delle direzioni delladi. Passavano al nemico informazioni riguardanti la difesa, dati personali dei lavoratori delle forze dell'ordine e dati sulla difesa del confine. Venivano pagati da 2mila a 15mila dollari per il compito e a seconda di quanto fossero segrete le informazioni. A entrambi è stato consegnata un avviso di garanzia, art. 111 del codice penale del, per 'tradimento dello Stato'". Lo ha ...

