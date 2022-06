Ucraina, Draghi oggi in Senato: occhi puntati sul M5S (Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) – Mario Draghi oggi in Senato, alla prova dell’Aula sul sostegno italiano all’Ucraina. In vista del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno, il premier sarebbe pronto a ribadire di aver già incassato il disco verde del Parlamento sull’invio di armi a Kiev, oltre all’appoggio convinto al Paese, tornando a puntellare – ancora una volta – il posizionamento dell’Italia nello scacchiere internazionale e nell’alleanza atlantica. Senza tralasciare alcuni aspetti della visita che lo ha visto protagonista giovedì scorso con il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente francese Emmanuel Macron, uno scatto che testimonia con chiarezza da che parte stia l’Europa. occhi puntati, intanto, sul terremoto interno al M5S, con il braccio di ferro in corso tra il ... Leggi su italiasera (Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) – Marioin, alla prova dell’Aula sul sostegno italiano all’. In vista del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno, il premier sarebbe pronto a ribadire di aver già incassato il disco verde del Parlamento sull’invio di armi a Kiev, oltre all’appo convinto al Paese, tornando a puntellare – ancora una volta – il posizionamento dell’Italia nello scacchiere internazionale e nell’alleanza atlantica. Senza tralasciare alcuni aspetti della visita che lo ha visto protagonista giovedì scorso con il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente francese Emmanuel Macron, uno scatto che testimonia con chiarezza da che parte stia l’Europa., intanto, sul terremoto interno al M5S, con il braccio di ferro in corso tra il ...

