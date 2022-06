Tentata rapina in una tabaccheria di Mercogliano: arrestato 30enne di Battipaglia (Di martedì 21 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Compagnia di Avellino hanno tratto in arresto un trentenne di Battipaglia (SA) per “Tentata rapina”. È accaduto ieri sera all’interno di una tabaccheria di Mercogliano. Sfortunatamente per lui, l’azione delittuosa è stata notata da una donna che non ha esitato ad allertare il “112”. Ricevuta la segnalazione, la Centrale Operativa ha disposto in tempo reale l’intervento di una pattuglia della Sezione Radiomobile, già impegnata in quell’area in un normale servizio di perlustrazione e pronto intervento. L’equipaggio della “Gazzella”, tempestivamente giunto sul posto, ha bloccato l’uomo che poco prima avrebbe minacciato l’esercente al fine di farsi consegnare del denaro. Condotto in Caserma, il trentenne è stato dichiarato in arresto e, su disposizione ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Compagnia di Avellino hanno tratto in arresto un trentenne di(SA) per “”. È accaduto ieri sera all’interno di unadi. Sfortunatamente per lui, l’azione delittuosa è stata notata da una donna che non ha esitato ad allertare il “112”. Ricevuta la segnalazione, la Centrale Operativa ha disposto in tempo reale l’intervento di una pattuglia della Sezione Radiomobile, già impegnata in quell’area in un normale servizio di perlustrazione e pronto intervento. L’equipaggio della “Gazzella”, tempestivamente giunto sul posto, ha bloccato l’uomo che poco prima avrebbe minacciato l’esercente al fine di farsi consegnare del denaro. Condotto in Caserma, il trentenne è stato dichiarato in arresto e, su disposizione ...

Pubblicità

anteprima24 : ** Tentata rapina in una tabaccheria di #Mercogliano: arrestato 30enne di Battipaglia ** - EmilZatopek245 : @Kore_1993 Non dirmi niente! Sono andato in banca per pagare l'IMU e mi sono ritrovato coperto di monete, mi hanno… - puntomagazine : Estorsione e Estorsione e tentata rapina a Napoli, ha avvicinato un 25enne e gli ha chiesto 50 centesimi subito dop… - news24_city : Tentata rapina ad una gioielleria di Apricena, individuati due sanseveresi: uno è minorenne - Damianodanny1 : NON E' PAESE X VECCHI SOMMA VESUVIANA, 76ENNE GRAVEMENTE FERITA TENTATIVO SVENTARE RAPINA IN CASA ' RICOVER… -