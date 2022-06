Smarrito gatto | aiutiamolo a ritrovarlo

(Di martedì 21 giugno 2022) Stiamo cercando con ansia e preoccupazione crescenti il nostro adoratoMilord, pelo corto nero e bianco,il 14 maggio a Calvanico (SA); potrebbe essere anche più lontano adesso. E’ socievole con tutti, castrato, ha 14 mesi. C’è una ricompensa per chi dovesse rintracciarlo e riportarlo a casa. Chi riuscisse a vederlo è pregato di contattarci; è importante non cercare di prenderlo, ma magari scattare una fotografia e fornire la posizione, se possibile; accorreremo al più presto. La casa è vuota e spenta senza Milord; chiunque abbia notizie, può contattare pertanto il seguente numero: 353-3315552. Abbiamo fatto ricerche approfondite su tutto il territorio, consegnato moltissimi volantini, ma di lui nessuna traccia. Siamo addolorati, come potete immaginare. Scriviamo quindi a voi chiedendo, con tutto il cuore, di pubblicare il nostro ...

Gatto smarrito a Calvanico da oltre un mese: appello e ricompensa
Stiamo cercando con ansia e preoccupazione crescenti il nostro adorato gatto Milord, pelo corto nero e bianco, smarrito il 14 maggio a Calvanico (SA); potrebbe essere anche più lontano adesso. E' soci ...