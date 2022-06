Scissione M5s a un passo, Di Maio vicino all'addio: "Raccolta firme per formare nuovi gruppi" - L'ipotesi è "Insieme per il futuro" (Di martedì 21 giugno 2022) Il ministro degli Esteri a caccia del maggior numero di parlamentari disponibili a seguirlo: i numeri per creare un gruppo autonomo alla Camera dovrebbero esserci, al Senato invece serve un simbolo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 21 giugno 2022) Il ministro degli Esteri a caccia del maggior numero di parlamentari disponibili a seguirlo: i numeri per creare un gruppo autonomo alla Camera dovrebbero esserci, al Senato invece serve un simbolo ...

Pubblicità

ilfoglio_it : ?? Si chiamerà 'Insieme per il futuro' il nuovo gruppo parlamentare guidato dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio… - fanpage : Un gruppo di parlamentari, sia alla Camera sia al #Senato, è pronto a seguire il ministro Luigi Di Maio. Nelle pro… - NicolaPorro : ?? Ultima ora ?? Rottura nel #M5S, la mossa di #DiMaio: avviata la raccolta firme?? - scc68samu : RT @carmelodipaola: Ma la scissione nel M5S porterà a due movimenti 2 stelle e mezzo? - Canz11_ : RT @fratotolo2: Scissione nel #M5S Il gruppo di #DiMaio si chiamerà 'Insieme per il futuro' Non è una barzelletta. -