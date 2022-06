Roma, ubriaco accoltella il fratello in casa: l’uomo è in gravi condizioni (Di martedì 21 giugno 2022) Roma. Un lite tremenda, tra due fratelli, in cui sono volati diversi fendenti, uno dei quali è andato a segno colpendo gravemente la vittima alla coscia, in prossimità dell’arteria femorale. L’aggressore, 58 anni, e con precedenti, è stato arrestato dai Carabinieri intervenuti prontamente sul luogo dell’aggressione. La violenta aggressione in casa Il fatto è accaduto lo scorso pomeriggio, lunedì 20 giugno, i due fratelli, entrambi originari della provincia di Siracusa, hanno discusso per futili motivi, poi sono seguite le urla e le minacce. L’aggressività verbale dell’aggressore 58enne è sfociata in alcune frasi ”forti” nei confronti della madre centenaria, con la quale condivide l’abitazione in via Alessandro Pieri. Leggi anche: Roma, spaventosa lite tra fidanzati: donna accoltella il compagno e gli spacca una ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 giugno 2022). Un lite tremenda, tra due fratelli, in cui sono volati diversi fendenti, uno dei quali è andato a segno colpendo gravemente la vittima alla coscia, in prossimità dell’arteria femorale. L’aggressore, 58 anni, e con precedenti, è stato arrestato dai Carabinieri intervenuti prontamente sul luogo dell’aggressione. La violenta aggressione inIl fatto è accaduto lo scorso pomeriggio, lunedì 20 giugno, i due fratelli, entrambi originari della provincia di Siracusa, hanno discusso per futili motivi, poi sono seguite le urla e le minacce. L’aggressività verbale dell’aggressore 58enne è sfociata in alcune frasi ”forti” nei confronti della madre centenaria, con la quale condivide l’abitazione in via Alessandro Pieri. Leggi anche:, spaventosa lite tra fidanzati: donnail compagno e gli spacca una ...

CorriereCitta : Roma, ubriaco accoltella il fratello in casa: l’uomo è in gravi condizioni - AdornatoAntonio : RT @ilRomanistaweb: ?? #Cicinho: 'Facevo fisioterapia a #Trigoria e poi bevevo fino alle 4 di mattina'. L'ex calciatore della #Roma è tornat… - Dadinoshibari : RT @ilRomanistaweb: ?? #Cicinho: 'Facevo fisioterapia a #Trigoria e poi bevevo fino alle 4 di mattina'. L'ex calciatore della #Roma è tornat… - Dondolino72 : RT @ilRomanistaweb: ?? #Cicinho: 'Facevo fisioterapia a #Trigoria e poi bevevo fino alle 4 di mattina'. L'ex calciatore della #Roma è tornat… - SergioGenua : RT @napolista: Cicinho: «Ho iniziato a bere a 13 anni e non ho mai smesso. Al Real mi sono allenato ubriaco» L’ex Roma a Eptv: «Da calciat… -