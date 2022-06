Preso a Salerno rapinatore seriale, 30 colpi in sette mesi (Di martedì 21 giugno 2022) In sette mesi avrebbe realizzato 30 rapine e furti nella citta’ di Salerno. Un’accusa di cui dovra’ rispondere un 45enne, gia’ noto alle forze dell’ordine e a nei confronti del quale i carabinieri della compagnia di Salerno hanno eseguito un’ordinanza che dispone la detenzione in carcere. All’uomo vengono contestati numerosi reati di rapina e furto aggravato verificatisi in diversi esercizi commerciali presenti nel centro storico di Salerno. Il provvedimento scaturisce da un’indagine condotta dai carabinieri della Stazione di Salerno Principale, che da novembre 2021 a maggio 2022, hanno raccolto denunce e testimonianze, analizzato le immagini di centinaia di telecamere pubbliche e private ed i tabulati telefonici, effettuando anche accertamenti bancari. I colpi, ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 21 giugno 2022) Inavrebbe realizzato 30 rapine e furti nella citta’ di. Un’accusa di cui dovra’ rispondere un 45enne, gia’ noto alle forze dell’ordine e a nei confronti del quale i carabinieri della compagnia dihanno eseguito un’ordinanza che dispone la detenzione in carcere. All’uomo vengono contestati numerosi reati di rapina e furto aggravato verificatisi in diversi esercizi commerciali presenti nel centro storico di. Il provvedimento scaturisce da un’indagine condotta dai carabinieri della Stazione diPrincipale, che da novembre 2021 a maggio 2022, hanno raccolto denunce e testimonianze, analizzato le immagini di centinaia di telecamere pubbliche e private ed i tabulati telefonici, effettuando anche accertamenti bancari. I, ...

