Prato, operatrice sociosanitaria rubava i bancomat ai pazienti in fin di vita: denunciata (Di martedì 21 giugno 2022) rubava i bancomat ai pazienti in fin vita e in un caso si era impossessata persino di quello di una persona appena deceduta. Con questa accusa è stata denunciata dai carabinieri un’operatrice sociosanitaria dell’ospedale Santo Stefano di Prato. Secondo la ricostruzione degli investigatori, una volta sottratte le carte per i pagamenti elettronici alle persone ricoverate, la donna – 55 anni – andava a fare spese, spesso di importi inferiori ai 25 euro in modo da non dover inserire il codice pin che naturalmente non conosceva. Nei suoi confronti vengono ipotizzati i reati di furto aggravato e frode informatica. A smascherare l’operatrice sanitaria – stando alle indagini dei carabinieri – date e orari delle spese, del tutto incompatibili ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022)aiin fine in un caso si era impossessata persino di quello di una persona appena deceduta. Con questa accusa è statadai carabinieri un’dell’ospedale Santo Stefano di. Secondo la ricostruzione degli investigatori, una volta sottratte le carte per i pagamenti elettronici alle persone ricoverate, la donna – 55 anni – andava a fare spese, spesso di importi inferiori ai 25 euro in modo da non dover inserire il codice pin che naturalmente non conosceva. Nei suoi confronti vengono ipotizzati i reati di furto aggravato e frode informatica. A smascherare l’sanitaria – stando alle indagini dei carabinieri – date e orari delle spese, del tutto incompatibili ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Prato, operatrice sociosanitaria rubava i bancomat ai pazienti in fin di vita: denunciata - Paladino70 : RT @cjmimun: Scoperta dai carabinieri un'operatrice sociosanitaria dell'ospedale Santo Stefano di Prato che rubava bancomat a pazienti in f… - rtl1025 : ?? Scoperta dai carabinieri un'operatrice sociosanitaria dell'ospedale Santo Stefano di #Prato che rubava #bancomat… - cjmimun : Scoperta dai carabinieri un'operatrice sociosanitaria dell'ospedale Santo Stefano di Prato che rubava bancomat a pa… - soloio0509 : RT @Adriano72197026: Continua a suonare la sveglia per i sierati con il solito malore improvviso ???????? -