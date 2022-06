Omicron 5 e aumento dei contagi, il punto del professor Palù (Aifa) (Di martedì 21 giugno 2022) Omicron 5 potrebbe causare un'ondata di contagi da Covid in estate? Quale può essere il ruolo dei vaccini? Sono tutti interrogativi attuali, in un momento in cui sono tornate attuali questioni che sembravano essere superate. Sul tema, intervenendo al Gr1 di Rai Radio 1, si è espresso il virologo e direttore dell'Aifa Giorgio Palù. Omicron 5- perché aumentano i contagi da Covid? Il professor Palù ha parlato di questa variante come «molto più immuno-evasiva». «Lo dimostra - ha spiegato - il tasso di reinfezione giornaliera che si aggira intorno al 7%. Ha delle mutazioni che consentono di evadere la risposta degli anticorpi indotti dall'infezione naturale e anche dalla tripla vaccinazione o addirittura dal secondo booster». Potrebbe, dunque, ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 21 giugno 2022)5 potrebbe causare un'ondata dida Covid in estate? Quale può essere il ruolo dei vaccini? Sono tutti interrogativi attuali, in un momento in cui sono tornate attuali questioni che sembravano essere superate. Sul tema, intervenendo al Gr1 di Rai Radio 1, si è espresso il virologo e direttore dell'Giorgio5- perché aumentano ida Covid? Ilha parlato di questa variante come «molto più immuno-evasiva». «Lo dimostra - ha spiegato - il tasso di reinfezione giornaliera che si aggira intorno al 7%. Ha delle mutazioni che consentono di evadere la risposta degli anticorpi indotti dall'infezione naturale e anche dalla tripla vaccinazione o addirittura dal secondo booster». Potrebbe, dunque, ...

