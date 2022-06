Obi-Wan Kenobi: il vero effetto speciale è il volto di Ewan McGregor (Di martedì 21 giugno 2022) Dopo due protagonisti con la maschera sul volto in The Mandalorin e The Book of Boba Fett, Obi-Wan Kenobi è il primo personaggio delle serie Star Wars su Disney+ a tenere la scena continuamente con il suo volto scoperto: è quello di Ewan McGregor, che era già stato Kenobi nella trilogia prequel di George Lucas. Che la Forza sia con te, Obi-Wan. Obi-Wan Kenobi, la serie tv che su Disney+ ci sta tenendo compagnia da qualche settimana, sta arrivando alla sua conclusione. È ormai la terza volta, serie animate a parte, da quando è attivo il servizio, che ci troviamo a tornare in quella galassia lontana lontana creata nei remoti anni Settanta da George Lucas. Una galassia in cui, fino a una decina di anni fa, pensavamo non saremmo tornati più. E che, fino a pochi anni fa, ... Leggi su movieplayer (Di martedì 21 giugno 2022) Dopo due protagonisti con la maschera sulin The Mandalorin e The Book of Boba Fett, Obi-Wanè il primo personaggio delle serie Star Wars su Disney+ a tenere la scena continuamente con il suoscoperto: è quello di, che era già statonella trilogia prequel di George Lucas. Che la Forza sia con te, Obi-Wan. Obi-Wan, la serie tv che su Disney+ ci sta tenendo compagnia da qualche settimana, sta arrivando alla sua conclusione. È ormai la terza volta, serie animate a parte, da quando è attivo il servizio, che ci troviamo a tornare in quella galassia lontana lontana creata nei remoti anni Settanta da George Lucas. Una galassia in cui, fino a una decina di anni fa, pensavamo non saremmo tornati più. E che, fino a pochi anni fa, ...

Pubblicità

teoma23 : @househarington Adesso però esageri, prima le foto in cui 'non sono sempre così figa' e poi Obi Wan. Che poi l'ordi… - p3terswift : COMUNQUE DOMANI FINISCE ANCHE OBI WAN KENOBI - davaniel62 : @MaTheRaptor @amicizialand @JediPerLItalia Se vuoi in attesa che si sblocca ti facciamo compagnia e poter raccontar… - alien_sick : @darthspectvr assolutamente amo, purtroppo lo fanno uscire nel periodo di obi wan e ovvio che gli ascolti sono quel che sono - hvrricaxe : domani ultimo episodio obi wan giusto? se non è lungo 3 ore mi ammazzo -