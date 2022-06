Napoli, in quota il caso Fabian Ruiz: per i bookmaker l'addio scende a 1,70 (Di martedì 21 giugno 2022) Si complica la convivenza tra il Napoli e Fabian Ruiz, con il centrocampista in apparenza poco propenso a prolungare il contratto in scadenza... Leggi su calciomercato (Di martedì 21 giugno 2022) Si complica la convivenza tra il, con il centrocampista in apparenza poco propenso a prolungare il contratto in scadenza...

Pubblicità

sportli26181512 : Napoli, in quota il caso Fabian Ruiz: per i bookmaker l'addio scende a 1,70: Si complica la convivenza tra il Napol… - BetItaliaWeb : ????Scommesse Calciomercato: Cala ancora la quota di CR7 a Roma. Koulibaly lascia Napoli? L'Inter lavora in difesa - WalterWhiteNH : @museodiemozioni Gli abbonamenti non hanno proprio senso con la pay tv. A Napoli non supererà mai quota 10000 sopra… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Napoli, in quota il caso Fabian Ruiz: per i bookmaker l'addio scende a 1,70 - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Napoli, in quota il caso Fabian Ruiz: per i bookmaker l'addio scende a 1,70 -