Nancy Brilli scrive su Leggo: 'Sofferenze da donna' (Di martedì 21 giugno 2022) Ale mi scrive: 'Quando nasci donna ti porti dietro un sottilissimo confine tra credibilità e isteria. Perché se mostriamo delle emozioni siamo drammatiche, se vogliamo qualcosa siamo presuntuose, se ... Leggi su leggo (Di martedì 21 giugno 2022) Ale mi: 'Quando nasciti porti dietro un sottilissimo confine tra credibilità e isteria. Perché se mostriamo delle emozioni siamo drammatiche, se vogliamo qualcosa siamo presuntuose, se ...

Pubblicità

fvnzioniamo : sembra tipo l’elenco letto da milly carlucci mara venier nancy brilli diego abatantuono alba parietti la duchessa d… - strange_days_82 : @atlas_ur @Superdrit1 @Lorenzo36522471 quando ero piccolo ero innamorato di Nancy Brilli - atlas_ur : @Superdrit1 @strange_days_82 @Lorenzo36522471 Manca Nancy Brilli e abbiamo chiuso il cerchio - Rewritersmag : #AnnaMagnani era brava sul #lavoro, ma non era capace di vivere serena. A #Roma le hanno dedicato una #strada. In s… - zazoomblog : Nancy Brilli no alla violenza: “L’adolescenza segnata da donne che non amavano le donne” - #Nancy #Brilli… -