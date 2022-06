Maxi-Concorso ASMEL diplomati e laureati: si cercano commissari (Di martedì 21 giugno 2022) ***aggiornamento del 21/06/2022: a rilento le procedure di selezione del Maxi-Concorso ASMEL. Stando a quanto dichiarato dall’Associazione, i candidati sarebbero stati chiamati alla selezione telematica entro la fine di maggio, tuttavia la procedura va a rilento poiché mancano membri della commissione. Per questo motivo l’ASMEL ha inviato a tutti i Comuni che partecipano al Concorso un avviso per l’acquisizione di candidature per la nomina a commissario. Considerando che il termine ultimo per inviare la candidatura è il 25 giugno 2022, si dovrà attendere ancora per l’avvio delle selezioni. Gli esperti nelle materie d’esame in possesso dei requisiti elencati all’interno dell’avviso possono inviare la propria candidatura a questo indirizzo. Leggi l’avviso ***aggiornamento del ... Leggi su leggioggi (Di martedì 21 giugno 2022) ***aggiornamento del 21/06/2022: a rilento le procedure di selezione del. Stando a quanto dichiarato dall’Associazione, i candidati sarebbero stati chiamati alla selezione telematica entro la fine di maggio, tuttavia la procedura va a rilento poiché mancano membri della commissione. Per questo motivo l’ha inviato a tutti i Comuni che partecipano alun avviso per l’acquisizione di candidature per la nomina ao. Considerando che il termine ultimo per inviare la candidatura è il 25 giugno 2022, si dovrà attendere ancora per l’avvio delle selezioni. Gli esperti nelle materie d’esame in possesso dei requisiti elencati all’interno dell’avviso possono inviare la propria candidatura a questo indirizzo. Leggi l’avviso ***aggiornamento del ...

