M5s, Beppe Grillo irrompe nella crisi Di Maio-Conte: «Qualcuno non crede più alle regole? Che lo dica» (Di martedì 21 giugno 2022) Beppe Grillo batte un colpo nella querelle tra Luigi Di Maio e Giuseppe Conte. In un post sul suo blog il Garante del Movimento 5 Stelle manda messaggi sibillini a una delle due parti: «La luce del sole è il miglior disinfettante. Luce sia, dunque, sulle nostre ferite, sulla palude e sull'oscurità. Qualcuno non crede più nelle regole del gioco? Che lo dica con coraggio e senza espedienti. Deponga le armi di distrazione di massa e parli con onestà». Con chi ce l'ha? «Quando il MoVimento fece i primi passi Steve Jobs chiese agli studenti di Stanford di accettare la morte come agente di cambiamento della vita e disse loro "ora il nuovo siete voi, ma un giorno non troppo lontano da oggi, diventerete gradualmente il vecchio e verrete ...

riotta : Il presidente della Camera @Roberto_Fico dice a proposito #M5S 'Il movimento non è mai stato contro la @NATO '. Il… - petergomezblog : M5s, Beppe Grillo blinda il limite del doppio mandato: “Qualcuno non crede più nelle regole del gioco? Lo dica senz… - ilfoglio_it : Il piano di Matteo Renzi è creare un terzo polo - progressista, riformista e anti populista - che comprenda Carlo C… - CenturrinoLuigi : RT @erretti42: M5s, Beppe Grillo blinda il limite del doppio mandato: 'Qualcuno non crede più nelle regole del gioco? Lo dica senza espedie… - erretti42 : M5s, Beppe Grillo blinda il limite del doppio mandato: 'Qualcuno non crede più nelle regole del gioco? Lo dica senz… -