Lukaku all’Inter, Cassano: “In Premier non l’ha mai ‘ciapata’. Torna a spostare equilibri in un campionato farlocco” (Di martedì 21 giugno 2022) Antonio Cassano non ha mai nascosto il fatto che Romelu Lukaku non gli piaccia, e con le parole pronunciate nell’ultima puntata della Bobo Tv dimostra che la sua convinzione si è rafforzata dopo la negativa esperienza al Chelsea. Fantantonio, in vista dell’imminente ritorno del gigante belga all’Inter, ha infatti sentenziato: “In Italia sposta gli equilibri, perché quello italiano è un campionato farlocco. Mi dicevano che è uno dei migliori al mondo. È andato in Premier League, dove ci sono degli animali fisici come lui, e non l’ha mai ‘ciapata’: panchina. Torna in Italia, dove in Italia a marcarlo ci siamo io, lui (indica Vieri, ndr), Ventola… Ci sono altri giocatori che fanno fatica a giocare anche in Serie A. Lui ... Leggi su sportface (Di martedì 21 giugno 2022) Antonionon ha mai nascosto il fatto che Romelunon gli piaccia, e con le parole pronunciate nell’ultima puntata della Bobo Tv dimostra che la sua convinzione si è rafforzata dopo la negativa esperienza al Chelsea. Fantantonio, in vista dell’imminente ritorno del gigante belga, ha infatti sentenziato: “In Italia sposta gli, perché quello italiano è un. Mi dicevano che è uno dei migliori al mondo. È andato inLeague, dove ci sono degli animali fisici come lui, e nonmai: panchina.in Italia, dove in Italia a marcarlo ci siamo io, lui (indica Vieri, ndr), Ventola… Ci sono altri giocatori che fanno fatica a giocare anche in Serie A. Lui ...

