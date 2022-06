LND Gaming Week | atleti | squadre e diretta tv dei tornei di Subbuteo e Calcio da Tavolo

Leggi su 11contro11

(Di martedì 21 giugno 2022) In occasione della LND, l’evento della Lega Nazionale Dilettanti dedicato alvirtuale che si svolgerà presso lo Sportcity di Roma da oggi, 20 giugno, fino a domenica 26 giugno, ci sarà anche ampio spazio per il mondo dele delda. Infatti, parallelamente alle sfide giocate sulla Playstation, le Final Eight della eSerieD e della eCup, previste nel corso della manifestazione, verranno disputate anche sui panni verdi dell’intramontabilein miniatura, con emozionanti sfide a punta di dito tra alcuni dei più forti interpreti nazionali di questi sport. IdidaL’evento promozionale, che avrà il suo esordio proprio in ...