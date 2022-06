LIVE Scherma | Europei 2022 in DIRETTA | DIRETTA | l’Italia batte la Francia ed è oro nel fioretto! Azzurre d’argento nella spada

(Di martedì 21 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDI: ITALIA AL COMANDO! Grazie per averci seguito. Chiudiamo qui il nostro. 19.39: Domani ci sarà l’ultima giornata con le prove a squadre dimaschile e sciabola femminile. 19.38:ha comunque dimostrato di essere la nazione più forte. Si chiude un Europeo scintillante per il fioretto italiano con tre ori, due argenti e due bronzi. 19.37: Una finale che era stata dominata dagli azzurri, prima del black out da parte di Daniele Garozzo, che ha messo un po’ di paura. 19.36:vince la sua terza medaglia d’oro aglidi Antalya, la seconda dal fioretto maschile. E’ la dodicesima di questa rassegna ...

InterCLAzionale : RT @Federscherma: Europei di Scherma “Antalya 2022” È argento ??per le spadiste azzurre nella prova a squadre ?????? Ph. Bizzi Team https://… - gasa2mani : @Nicola89144151 @pc_947 @Ri_Ghetto Live su Eurosport 2 ci stiamo giocando l’oro nel fioretto maschile contro la Francia. Europei di scherma - Federscherma : Europei di Scherma “Antalya 2022” È argento ??per le spadiste azzurre nella prova a squadre ?????? Ph. Bizzi Team… - kagomechan89 : RT @Federscherma: EUROPEI ASSOLUTI ANTALYA 2022 – FIORETTISTI E SPADISTE RAGGIUNGONO LA FINALE / LINK RISULTATI E VIDEO LIVE - usatoscherma : RT @Federscherma: EUROPEI ASSOLUTI ANTALYA 2022 – FIORETTISTI E SPADISTE RAGGIUNGONO LA FINALE / LINK RISULTATI E VIDEO LIVE -

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA28 - 9, Sembra davvero in formissima l'argento continentale! 27 - 9, Veloce come una scheggia Marini! 25 - 9, Vantaggio considerevole per l'Italia! Scendono in pedana Tommaso Marini e Alp ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA12.23 Grazie per aver seguito in nostra compagnia questa lunga giornata di assalti amici e amiche di OA Sport! Vi diamo appuntamento qualche minuto prima delle 15.00 per seguire insieme le finali ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per averci seguito. Chiudiamo qui il nostro live. 19.39: Domani ci sarà l'ultima giornata con le prove a squadre di spada maschile e sciabola femminile ...12.46: Appuntamento alle ore 15.00 per con le finali. 12.45: Sarà una doppia Italia-Francia. Anche nel fioretto femminile sarà scontro con i transalpini, che hanno battuto la Polonia per 42-36. 12.40: ...