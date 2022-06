L’adesione dell’Ucraina ha riacceso il dibattito su un’Europa a più velocità

Leggi su linkiesta

(Di martedì 21 giugno 2022) Secondo un’opinione sempre più diffusa, paradossale e sproporzionata, la politica di allargamento prima delle Comunità Europee fino al 1986 e poi dell’Unione europea dal 1995 al 2013 sarebbe stata e sarà ancor di più nei negoziati con i Balcani Occidentali (Serbia, Montenegro, Macedonia del Nord, Bosnia Erzegovina, Albania, Kosovo) e con i Paesi vicini dell’Europa orientale (Ucraina, Moldova e Georgia) parte integrante della politica estera e della sicurezza comune all’Unione europea, lasciando per ora sullo sfondo la Turchia a cui fu attribuito nel 1999 lo status di candidato e che per il Consiglio soddisfaceva i criteri per l’avvio dei negoziati di adesione. Nonostante i timidi passi in avanti compiuti a ogni revisione dei trattati di Roma, sappiamo che le Comunità europee sono nate in assenza di qualunque obiettivo legato al ruolo dell’integrazione europea nel mondo – secondo la ...