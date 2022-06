Juventus | Pepe su Di Maria | “Sarebbe un acquisto di livello per tutti”

Leggi su seriea24

(Di martedì 21 giugno 2022) JUEVENTUS,SU DI- Ha parlato Simonein merito allae al colpo in canna con il nome Diad oggi in pole. LE SUE PAROLE “Ex esterno tra le altre die Udinese e adesso procuratore, Simoneha parlato a Sky Sport direttamente da Roseto degli Abruzzi – dove stasera andrà in campo l’amichevoleLegends vs Milan Legends – e soffermandosi così sul mercato bianconero: “Diutile per la? A 34 anni sta bene fisicamente, e questo è positivo.un’ottima cosa per il calcio italiano e la Juve farebbe un grande”. Come vede il ritorno di Pogba? “Quando un giocatore va via dalla, appena ha la ...