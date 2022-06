Pubblicità

DiMarzio : #SerieA I @Inter, le parole di Beppe #Marotta sul mercato dei nerazzurri #calciomercato - AlfredoPedulla : #Marotta: “È più difficile sostituire un attaccante che un difensore”. Prime ammissioni su #Bremer che aspetta solo l’#Inter (da mesi) - tvdellosport : Alle 23 a #Sportitaliamercato ?? Inter, Marotta ammette tutto: “Lukaku e Dybala, faremo il possibile” ?? Milan, m… - SaverioTolomeo : @davideroberti_ @NicoSchira @90ordnasselA Dybala all'Inter lo ha scritto almeno due mesi fa... Quando ha fatto la s… - cmdotcom : #Calciomercato #Inter, #Marotta apre alla cessione di #Skriniar: il #Psg insiste, pronto un super ingaggio -

... favorita dalla presenza di un intermediario molto vicino all'. Così è arrivato il rilancio e ... Non si tratta di un no secco, maed Ausilio continuano a chiedere 80 milioni: il dialogo ...A carte scoperte, come non accade spesso in tempi di mercato e raramente con Beppe. Ma, ieri mattina, ai microfoni di Radiorai, l'amministratore delegato dell'ha fatto i nomi, entrando ...Dybala e il problema improvviso in casa Inter (La Presse) La Serie A attende nuovamente il ... L’intoppo non è proprio dei più semplici, ma Beppe Marotta lavora senza sosta per accontentare le ...Su Gazzetta: L’operazione legata all’argentino è ora in stand by. Inzaghi e i dirigenti stanno riflettendo a fondo sul parco attaccanti. L’arrivo di Paulo ...