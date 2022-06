Incidenti sul lavoro, tre operai morti in una sola giornata (Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) – Ancora Incidenti sul lavoro oggi in Italia. Sono almeno tre gli infortuni mortali che hanno coinvolto altrettanti operai. A Legnago (Verona), un 52enne stava manovrando un muletto quando è stato travolto e schiacciato da una matassa di ferro che stava scaricando. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Per l’operaio i soccorsi sono stati inutili perché è deceduto sul colpo. Un operaio di 58 anni è stato investito e ucciso da un treno mentre eseguiva dei lavori a Città della Pieve sulla linea regionale lenta. Il treno che lo ha travolto andava in direzione di Roma. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, il 118 e la polizia. A Lecce un uomo di 72 anni è morto in un incidente sul lavoro in un piccolo cantiere all’interno di una abitazione in via ... Leggi su italiasera (Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) – Ancorasuloggi in Italia. Sono almeno tre gli infortuni mortali che hanno coinvolto altrettanti. A Legnago (Verona), un 52enne stava manovrando un muletto quando è stato travolto e schiacciato da una matassa di ferro che stava scaricando. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Per l’o i soccorsi sono stati inutili perché è deceduto sul colpo. Uno di 58 anni è stato investito e ucciso da un treno mentre eseguiva dei lavori a Città della Pieve sulla linea regionale lenta. Il treno che lo ha travolto andava in direzione di Roma. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, il 118 e la polizia. A Lecce un uomo di 72 anni è morto in un incidente sulin un piccolo cantiere all’interno di una abitazione in via ...

