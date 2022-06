Il caldo africano non concede tregua | nei prossimi giorni bollino rosso in due città delle Marche Ecco quali

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Arriva il terzo e durissimo anticiclone africano dell'Estate 2022. Da oggi, una settimana tra le più calde di sempr… - simcopter : RT @meteoredit: Sull'Italia e altre zone dell'Europa meridionale la prima grande ondata di #caldo dell'estate ?? . Insieme al caldo ??, nu… - infoitinterno : Meteo: prossimi giorni, caldo africano intenso con Caronte, ma ci saranno anche alcune insidie; le previsioni - meteoredit : Sull'Italia e altre zone dell'Europa meridionale la prima grande ondata di #caldo dell'estate ?? . Insieme al cald… - Lia35646494 : @gipsy1966 Ciao Gipsy ,oggi fa un caldo africano. Buona giornata Gipsy ??????????? -

Aurora Ramazzotti colpita da malore ai Navigli: ' Sono quasi svenuta ' Ilasfissiante e le elevate temperature di questo afoso giugno colpiscono tutti, compresa Aurora ...con scirocco' ...Poi però iltornerà ad imperversare sull'Emilia Romagna e non si esclude, a fine mese, una nuova e forse peggiore ondata di calore, ma fortunatamente è ancora presto per averne la ...Il sottosegretario alla salute Costa: "Momento di grande difficoltà, doveroso da parte del Governo condividere i percorsi con le Regioni" ...1' di lettura 21/06/2022 - L’anticiclone Caronte sta investendo le Marche. Si registrano temperature record anche a Pesaro. Da oggi, martedì 21 giugno, l'ondata di caldo africano ha messo in allerta l ...