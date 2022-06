Gianfranco Funari, chi è l’ultima moglie Morena: “Mi ha insegnato tutto” (Di martedì 21 giugno 2022) Morena Zapparoli, vedova Funari, è nata a Milano il 20 maggio del 1967, è stata la moglie di Gianfranco Funari dal 2004 al 2008 e ha esordito in tv proprio accanto a lui nel 2000 e “A Stasera c’è Funari”, dopo averlo conosciuto nel 1999, occupandosi dell’approfondimento delle notizie di politica estera. Morena Zapparoli, al fianco di Gianfranco Funari anche nei programmi tv Morena Zapparoli realizza uno dei servizi più ripresi da tutti i quotidiani nazionali nel 2006, quando intervista Piergiorgio Welby sul suo discusso caso medico. Due anni prima diventa la moglie di Gianfranco Funari: sarà un matrimonio di breve durata poichè il giornalista e conduttore si ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 21 giugno 2022)Zapparoli, vedova, è nata a Milano il 20 maggio del 1967, è stata ladidal 2004 al 2008 e ha esordito in tv proprio accanto a lui nel 2000 e “A Stasera c’è”, dopo averlo conosciuto nel 1999, occupandosi dell’approfondimento delle notizie di politica estera.Zapparoli, al fianco dianche nei programmi tvZapparoli realizza uno dei servizi più ripresi da tutti i quotidiani nazionali nel 2006, quando intervista Piergiorgio Welby sul suo discusso caso medico. Due anni prima diventa ladi: sarà un matrimonio di breve durata poichè il giornalista e conduttore si ...

