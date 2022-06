Doc 3 – Nelle tue mani, dramma nella terza stagione: annuncio shock (Di martedì 21 giugno 2022) Nelle prossime puntate di Doc 3 – Nelle tue mani, ci sarà una delle protagoniste che si troverà ad affrontare uno dei veri drammi della vita: ecco l’annuncio shock dell’attrice, che ha rivelato alcuni dettagli sulle prossime puntate della fiction. L’ultima puntata di Doc 2 – Nelle tue mani, è stata un incredibile successo, seguito L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 21 giugno 2022)prossime puntate di Doc 3 –tue, ci sarà una delle protagoniste che si troverà ad affrontare uno dei veri drammi della vita: ecco l’dell’attrice, che ha rivelato alcuni dettagli sulle prossime puntate della fiction. L’ultima puntata di Doc 2 –tue, è stata un incredibile successo, seguito L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

AmartayaSen : @micheleboldrin @fgavazzoni @albertobisin @ricpuglisi @RiccardoTrezzi @upanizza Non esiste, l'unica cosa che devono… - redazionerumors : La serie TV Doc-nelle tue mani è stata un successo clamoroso in Italia e pare che ci siano tutti i presupposti affi… - Twittytwitty17 : @AnnickQuemper Per il colon arrivato ancora nulla Un medico qui ha consigliato di iniziare il monitoraggio con un e… - casertatodaynew : Dopo il riscontro più che positivo avuto durante la presentazione dello scorso 11 giugno, il libro “Marcianisano Do… - maicantar : @AdmiralReloade1 Fare agricoltura in Italia oggi è difficile. Molto difficile. L'unico settore che 'tira' è il vin… -