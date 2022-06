Decine di morti in Asia meridionale per le piogge monsoniche (Di martedì 21 giugno 2022) Le forti piogge monsoniche che hanno colpito l'Asia meridionale hanno causato Decine di morti negli ultimi giorni, in seguito a inondazioni improvvise, smottamenti o incidenti stradali. Lo riporta la ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 giugno 2022) Le fortiche hanno colpito l'hanno causatodinegli ultimi giorni, in seguito a inondazioni improvvise, smottamenti o incidenti stradali. Lo riporta la ...

