De Laurentiis indagato, cosa rischia il Napoli? Il chiarimento in diretta (Di martedì 21 giugno 2022) Eduardo Chiacchio, avvocato sportivo, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmssione “Radio Goal” in merito all’indagine mossa dalla Procura di Napoli nei confronti di Aurelio De Laurentiis e dei vertici del CdA, in merito all’acquisto dell’attaccante nigeriano Victor Osimhen dalla società francese del Lille. Di seguito quanto evidenziato: “C’è stato già un processo in due gradi, il Napoli e ADL sono stati entrambi prosciolti dalla giustizia sportiva e sotto questo punto di vista non rischia nulla. Non ci sono alcune possibilità che il Napoli possa avere delle penalizzazioni, visto che l’accusa mossa è la stessa su cui si è espressa la giustizia sportiva”. De Laurentiis Napoli (Getty Images) Secondo quanto ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 21 giugno 2022) Eduardo Chiacchio, avvocato sportivo, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Kiss Kissdurante la trasmssione “Radio Goal” in merito all’indagine mossa dalla Procura dinei confronti di Aurelio Dee dei vertici del CdA, in merito all’acquisto dell’attaccante nigeriano Victor Osimhen dalla società francese del Lille. Di seguito quanto evidenziato: “C’è stato già un processo in due gradi, ile ADL sono stati entrambi prosciolti dalla giustizia sportiva e sotto questo punto di vista nonnulla. Non ci sono alcune possibilità che ilpossa avere delle penalizzazioni, visto che l’accusa mossa è la stessa su cui si è espressa la giustizia sportiva”. De(Getty Images) Secondo quanto ...

