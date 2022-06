Condurre il cane mentre si guida la bicicletta, è pericoloso per la sua salute e vietato dalla Codice della strada per questioni legate alla sicurezza (Di martedì 21 giugno 2022) Non è naturale per il cane correre con andatura continua. Infatti, stare al passo della bicicletta lo sottopone ad un'andatura non naturale. Il cane in un prato corre, si ferma per annusare, per fare pipi, corre di nuovo, con i suoi tempi e le sue necessità Leggi su 7giorni.info (Di martedì 21 giugno 2022) Non è naturale per ilcorrere con andatura continua. Infatti, stare al passolo sottopone ad un'andatura non naturale. Ilin un prato corre, si ferma per annusare, per fare pipi, corre di nuovo, con i suoi tempi e le sue necessità

