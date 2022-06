Commisso-Cairo, match in tribunale | Il vicedirettore della Gazzetta dello sport a processo per la diffamazione del patron della Fiorentina (Di martedì 21 giugno 2022) La Fiorentina di Rocco Commisso porterà in tribunale La Gazzetta dello sport del suo collega Urbano Cairo: adesso è ufficiale, perché il giudice per l’udienza preliminare ha disposto il rinvio a giudizio per la querela presentata dal club viola. Dunque ci sarà un processo per il reato di diffamazione a mezzo stampa, di cui la Fiorentina ha accusato la “Rosea”. Commisso si aggiudica il primo round della vicenda giudiziaria che lo vede opposto al più importante quotidiano sportivo del nostro Paese, in quella che rappresenta una vera e propria “crociata” contro certi meccanismi del pallone italiano. La vicenda risale al maggio 2021 e a un editoriale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) Ladi Roccoporterà inLadel suo collega Urbano: adesso è ufficiale, perché il giudice per l’udienza preliminare ha disposto il rinvio a giudizio per la querela presentata dal club viola. Dunque ci sarà unper il reato dia mezzo stampa, di cui laha accusato la “Rosea”.si aggiudica il primo roundvicenda giudiziaria che lo vede opposto al più importante quotidianoivo del nostro Paese, in quella che rappresenta una vera e propria “crociata” contro certi meccanismi del pallone italiano. La vicenda risale al maggio 2021 e a un editoriale ...

