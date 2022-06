Cingolani teme più gli speculatori di Putin | “Il gas non manca | qualcuno da una tastiera ha deciso di alzare i prezzi”

(Di martedì 21 giugno 2022) “Perché nel pieno di una guerra, la cosa migliore che ha saputo fare il Ttf (la Borsa del gas ndr) è statail prezzo? Le imprese e le famiglie soffrono non perchéil gas, ma perchéda unahadi”. Così il ministro della Transizione ecologica Roberto, nel suo intervento all’Assemblea pubblica di Elettricità Futura. “Ho sentito tante critiche in questi giorni, ma questa non l’ho sentita. Ho sentito dire che i mercati non vanno turbati. Ma cos’altro dovrebbero fare”. La politica del governo italiano sull’energia perè “spingere sulle rinnovabili e sulla convivenza col gas in questa fase, disaccoppiare la borsa termoelettrica da quella sulle rinnovabili (è uno ...

C'è chiche l'uso dell'acqua di mare per scaldare il Gnl possa raffreddare il Tirreno. Chi ha ... spiega il ministro. A regime la nave potrà contribuire al 6,5% del fabbisogno nazionale. ...aveva detto che il porto avrebbe ospitato un rigassificatore per uno o due anni. Lo aveva ... è aumentato di più del 40 per cento in una settimana, e siche nei prossimi giorni possa ... Cingolani teme più gli speculatori di Putin: "Il gas non manca, qualcuno da una tastiera ha deciso di alzare... Oltre 290 metri di nave. Circa 170mila metri cubi di stoccaggio. Una capacità di rigassificazione di 5 miliardi di metri cubi all'anno. Sono questi, in sintesi, i numeri della Golar Tundra, l'imbarcaz ...La Francia è a secco. La Slovacchia quasi. In Germania le forniture sono crollate del 60 per cento. In Italia ieri l’Eni ha ricevuto metà del gas richiesto. Dal Tarvisio ...