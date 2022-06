Calendario Serie A 2022/23: squadre, date, soste e sorteggio (Di martedì 21 giugno 2022) Tutto quello che c’è da sapere sul prossimo campionato italiano: squadre, date, soste, sorteggio. Calendario Serie A 2022/23 La Serie A 2022/23 prenderà forma venerdì 24 giugno, quando nel sorteggio sarà stilato il Calendario ufficiale del nuovo campionato italiano. Saranno ancora 20 le squadre al via, in una stagione particolare per la disputa autunnale dei Mondiali di Qatar 2022, che implicheranno una lunga pausa del torneo, nonostante l’Italia campione d’Europa non abbia ottenuto la qualificazione. Le squadre Alla Serie A 2022/23 parteciperanno 20 squadre: Milan, Inter, Napoli, Juventus, ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 giugno 2022) Tutto quello che c’è da sapere sul prossimo campionato italiano:/23 La/23 prenderà forma venerdì 24 giugno, quando nelsarà stilato ilufficiale del nuovo campionato italiano. Saranno ancora 20 leal via, in una stagione particolare per la disputa autunnale dei Mondiali di Qatar, che implicheranno una lunga pausa del torneo, nonostante l’Italia campione d’Europa non abbia ottenuto la qualificazione. LeAlla/23 parteciperanno 20: Milan, Inter, Napoli, Juventus, ...

Pubblicità

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Zenga: 'Calendario Serie A? Siamo in ritardo, stavolta sarebbe stato meglio anticipare' - apetrazzuolo : IL PARERE - Zenga: 'Calendario Serie A? Siamo in ritardo, stavolta sarebbe stato meglio anticipare' - napolimagazine : IL PARERE - Zenga: 'Calendario Serie A? Siamo in ritardo, stavolta sarebbe stato meglio anticipare' - mirkopioltini74 : RT @Peppe3112_: venerdì 24 giugno alle ore 12.00 ci sarà il sorteggio del calendario della Serie A 2022/23. sarà visibile su DAZN e sul can… - RadioRossonera : Il 24 giugno verrà svelato il calendario di #SerieA: novità sulla presenza dei club?? -