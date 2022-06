Pubblicità

stanzaselvaggia : Gli effetti del salone del mobile sull’economia a Milano: venduti 100 000000 tamponi e un’impennata di Covid che la Borsa se la sogna. - Gazzettadmilano : RT @Gazzettadmilano: Sarà assegnato martedì 28 giugno 2022 dalle 17 a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, in piazza Affari a Milano… - Gazzettadmilano : Sarà assegnato martedì 28 giugno 2022 dalle 17 a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, in piazza Affari a Mil… - fisco24_info : Borsa: Milano prosegue recupero, bene Leonardo: Bene anche Stm e Stellantis, debole Recordati - pl1952 : Le Borse Ue si aggrappano a Wall Street e attendono la Fed, Milano chiude a +0,4%. Spread a 202 punti @sole24ore… -

Seduta senza una direzione precisa per ladi Mosca: l'indice Moex in rubli ha chiuso in calo dell'1,9%, mentre l'Rtsi espresso in dollari è salito dell'1,6% finale. Debole il rublo contro l'...Tra i principali titoli europei, a Parigi Soitec ha guadagnato il 3,86% dopo che il Fonds strategique de participations (Fsp) ha annunciato di essere entrato nel capitale del produttore di componenti ...Terza seduta positiva consecutiva per le Borse europee dopo le rassicurazioni della Bce, con Piazza Affari che si è mossa in scia al Vecchio continente e ha chiuso in leggero rialzo: l'indice Ftse Mib ...Roma, 21 giu. (askanews) - La borsa di Milano chiude in moderato rialzo una seduta positiva, in linea con le altre borse europee. L'indice Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,39% a 22.089,41 punti, i ...