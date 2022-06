Aurora Ramazzotti sviene in un locale ma Sara Daniele gestisce la situazione senza panico (Di martedì 21 giugno 2022) Una serata da dimenticare ieri per Aurora Ramazzotti che ha avuto un malore mentre era in un locale, è quasi svenuta. La decisione di un aperitivo sui Navigli con Sara Daniele non è stata un’ottima scelta per Aurora Ramazzotti, faceva davvero troppo caldo ma non le era mai accaduto di sentirsi così male fino a sentirsi mancare del tutto. E’ ovviamente sui social che la figlia di Eros e Michelle Hunziker ha riportato la sua serata mostrando le foto dell’amica, la figlia di Pino Daniele. Sara è stata all’altezza della situazione, non è andata in panico e alla fine ha anche bevuto alla salute di Aurora scattando un selfie mentre era sdraiata a terra. Un calo di pressione, niente di più, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 21 giugno 2022) Una serata da dimenticare ieri perche ha avuto un malore mentre era in un, è quasi svenuta. La decisione di un aperitivo sui Navigli connon è stata un’ottima scelta per, faceva davvero troppo caldo ma non le era mai accaduto di sentirsi così male fino a sentirsi mancare del tutto. E’ ovviamente sui social che la figlia di Eros e Michelle Hunziker ha riportato la sua serata mostrando le foto dell’amica, la figlia di Pinoè stata all’altezza della, non è andata ine alla fine ha anche bevuto alla salute discattando un selfie mentre era sdraiata a terra. Un calo di pressione, niente di più, ...

