Asti, la polizia scopre un gruppo di truffatori on line: i consigli per evitare i raggiri (Di martedì 21 giugno 2022) L'operazione di polizia Giudiziaria denominata "Air Jordan 2021", nasce ad inizio del mese di ottobre 2021, dopo che ad Asti si erano verificate numerose frodi informatiche perpetrate anche ai danni ... Leggi su gazzettadasti (Di martedì 21 giugno 2022) L'operazione diGiudiziaria denominata "Air Jordan 2021", nasce ad inizio del mese di ottobre 2021, dopo che adsi erano verificate numerose frodi informatiche perpetrate anche ai danni ...

Pubblicità

GazzettadAsti : Asti, la polizia scopre un gruppo di truffatori on line: i consigli per evitare i raggiri - lavocediasti : Asti: la Polizia di Stato in campo per contrastare le truffe ai danni di anziani - telecitynews24 : ??ASTI: TRUFFE AGLI ANZIANI?? La campagna di sensibilizzazione della Polizia di Stato.?? #asti #cronaca… - lavocediasti : Asti: rissa in pieno giorno in via Quintino Sella. Interviene la polizia - GazzettadAsti : Gli studenti del Vercelli incontrano gli operatori dei reparti mobili della polizia? -