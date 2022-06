Pubblicità

eusebiofg : Gli Stati Uniti non considerano la UE un partner alla pari anche se hanno 100milioni di abitanti in meno e lui...… - IlZebraapois : Zelensky, Ue ci consideri un partner alla pari 'Proteggiamo i nostri obiettivi e valori comuni con l'Europa'. ANSA Valori comuni??????? - iconanews : Zelensky, Ue ci consideri un partner alla pari - Dome689 : RT @TgLa7: #guerraucraina #Zelensky: Ue ci consideri un partner alla pari - TgLa7 : #guerraucraina #Zelensky: Ue ci consideri un partner alla pari -

ha paragonato quanto avviene oggi in Ucraina con i flussi migratori legati alla Seconda guerra mondiale. "I russi continuano a bombardare, vogliono provare nuovamente a occupare Kharkiv. ...Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyrintervenendo in videocollegamento al Global Policy Forum dell'Ispi in corso a Milano. 'Non possono bastare le sanzioni alla Russia. L'Ucraina deve ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 giu - 'Cosa deve fare l'Unione europea per noi Niente, solo considerare l'Ucraina come un partner alla pari'. Lo ha dichiarato il presidente Volodymyr Zele ...«Centodiciassette giorni di guerra. In tutto questo periodo, più di 5 milioni di ucraini sono stati costretti a lasciare le loro case e ad andare all’estero. In linea di principio, non voglio chiamare ...