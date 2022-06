Wonder film stasera in tv 20 giugno: cast, trama, curiosità, streaming, recensione (Di lunedì 20 giugno 2022) Wonder è il film stasera in tv lunedì 20 giugno 2022 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Wonder film stasera in tv: cast e scheda TITOLO ORIGINALE: Wonder DATA USCITA: 21 dicembre 2017 GENERE: Drammatico ANNO: 2017 REGIA: Stephen Chbosky cast: Julia Roberts, Owen Wilson, Jacob Tremblay, Daveed Diggs, Mandy Patinkin, Sonia Braga, Ali Liebert, Emma Tremblay DURATA: 113 Miuti Wonder film stasera in tv: trama August “Auggie” Pullman è un ... Leggi su cubemagazine (Di lunedì 20 giugno 2022)è ilin tv lunedì 202022 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:e scheda TITOLO ORIGINALE:DATA USCITA: 21 dicembre 2017 GENERE: Drammatico ANNO: 2017 REGIA: Stephen Chbosky: Julia Roberts, Owen Wilson, Jacob Tremblay, Daveed Diggs, Mandy Patinkin, Sonia Braga, Ali Liebert, Emma Tremblay DURATA: 113 Miutiin tv:August “Auggie” Pullman è un ...

