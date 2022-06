Willy Gnonto torna sulla terra: mercoledì ha la maturità. E dice: “Difficile come l’esame con Mancini” (Di lunedì 20 giugno 2022) In campo con la maglia azzurra, di fronte ai professori con libri e zaino: dopo l’esordio in Nazionale e il primo gol con l’Italia di Mancini, per Willy Gnonto è tempo di normalità. E per un ragazzo della sua età normalità significa anche esame di maturità: “È un’emozione grandissima tornare qua, ho rivisto tanti ragazzi che vedevo da bambini. È qualcosa di incredibile per me” ha detto, intervistato da Sky Sport dopo aver incontrato i bambini delle scuole calcio di Verbania al camp organizzato dal suo primo allenatore Rino Molle. L’esterno offensivo classe 2003, dopo aver esordito con la Nazionale, mercoledì dovrà sostenere l’esame di maturità al Liceo e Professionale Sportivo Marco Pantani di Busto Arsizio: “l’esame di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) In campo con la maglia azzurra, di fronte ai professori con libri e zaino: dopo l’esordio in Nazionale e il primo gol con l’Italia di, perè tempo di normalità. E per un ragazzo della sua età normalità significa anche esame di: “È un’emozione grandissimare qua, ho rivisto tanti ragazzi che vedevo da bambini. È qualcosa di incredibile per me” ha detto, intervistato da Sky Sport dopo aver incontrato i bambini delle scuole calcio di Verbania al camp organizzato dal suo primo allenatore Rino Molle. L’esterno offensivo classe 2003, dopo aver esordito con la Nazionale,dovrà sosteneredial Liceo e Professionale Sportivo Marco Pantani di Busto Arsizio: “di ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Willy Gnonto torna sulla terra: mercoledì ha la maturità. E dice: “Difficile come l’esame con Mancini” - infoitsport : Bagno di folla oggi a Baveno per Willy Gnonto - ENRICO27218318 : RT @gianlucarossitv: 18.6.2022 A volte son le notizie che ti vengono a cercare. Passeggi con tua moglie sul Lago Maggiore e d'un tratto ti… - ParliamoDiNews : Willy Gnonto sull`Inter: `Tornare in nerazzurro? Nella vita non si sa... #willy #gnonto #sullinter #tornare… - infoitsport : Willy Gnonto sull'Inter: 'Tornare in nerazzurro? Nella vita non si sa mai' -