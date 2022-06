Ultime Notizie – M5S e la ‘guerra interna’ | l’ira di Grillo

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 20 giugno 2022) E’ arrabbiato, furente, per gli stracci che volano tra i suoi e finiscono dritti sui giornali. A quanto apprende l’Adnkronos da autorevoli fonti, ieri Beppeavrebbe espresso tutto il proprio disappunto con diversi esponenti M5S. Per i toni usati e per i titoli che parlavano di una possibile “espulsione” di Luigi Di Maio. Una guerra interna che non piace al garante del Movimento: “Così ci biodegradiamo in tempi record”, si sarebbe sfogato il fondatore dei 5 Stelle. Il termine espulsione usato contro l’ex capo politico e attuale ministro degli Esteri lo avrebbe mandato su tutte le furie: per, spiegano le stesse fonti, le ‘punture’ di Di Maio andavano ignorate, non cavalcate in tempi comunque complessi come non mai per il Movimento., giovedì atteso a Roma, già nei giorni scorsi aveva fatto trapelare nervosismo per ...