Traffico Roma del 20-06-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 20 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBentrovati da Simone Cerchiara questo aggiornamento ritardi sullaLido in direzione Colombo Ostia si tratta di un malore un passeggero rallentamenti per un incidente in via di Torrevecchia vicino a via della Valle dei Fontanili incidenti in centro sul corso Vittorio è in via Giolitti possibili rallentamenti regolari sia la tangenziale sia il raccordo anulare questa mattina il raccordo rimasto bloccato per circa un’ora da una manifestazione tra Latisana e laFiumicino sulla via Collatina oggi lavori e chiusura tra Tor Sapienza via dell’Acqua Vergine deviazioni per la linea bus 075 stasera lavori notturni e chiusura della galleria Giovanni XXIII e del Ponte dell’Industria dettagli di queste altre notizie nel sito.luceverde.it un servizio a cura ...