Steven Zhang | dalla Pagani Huayra alla bicicletta | almeno è nerazzurra

Pubblicità

SimoneTogna : Anche Steven Zhang è appena entrato in sede #inter. - Bubu_Inter : RT @marifcinter: #Inter, Steven #Zhang lascia la sede immediatamente dopo #Inzaghi @fcin1908it #Fcinter1908 - OhWhatFun__ : RT @marifcinter: #Inter, Steven #Zhang lascia la sede immediatamente dopo #Inzaghi @fcin1908it #Fcinter1908 - InterHubOff : ?? Steven Zhang lascia la sede immediatamente dopo Inzaghi. [?? @fcin1908it ] - Inter_1908___ : RT @marifcinter: #Inter, Steven #Zhang lascia la sede immediatamente dopo #Inzaghi @fcin1908it #Fcinter1908 -

Una passione a tinte nerazzurre, quella di. Il 30enne originario di Nanchino, figura di riferimento del Gruppo Suning e da ottobre 2018 presidente dell'Inter , non ha mai nascosto il tifo per il suo club. E lo ha fatto anche con ...Intanto, Simone Inzaghi è in sede - ed è presente anche il presidente,- e c'è attesa per il rinnovo del tecnico nerazzurro. Radu può finire in prestito alla Cremonese . Il Milan rischia ...L'Inter del futuro sta prendendo forma. È iniziato questo pomeriggio il summit di mercato tra la dirigenza nerazzurra - presente anche il presidente Steven Zhang - e Simone Inzaghi: sul tavolo ci sono ...Poco fa entrambi hanno raggiunto la sede dell’Inter. Il summit è già iniziato e tutte le parti si trovano già a colloquio Sono decisamente ore calde quelle che si avvertono in questo momento in casa I ...