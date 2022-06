Servizio civile, a Bergamo 345 posizioni e due novità: tutor e competenze certificate (Di lunedì 20 giugno 2022) Bergamo. Tra i suoi obiettivi c’è anche quello di avvicinare i giovani al mondo del lavoro e di favorirne l’occupazione. E con le novità del 2022 è lecito pensare che i risultati saranno ancora migliori che in passato. Si è chiusa a fine maggio la fase di presentazione dei programmi di Servizio civile Universale, l’esperienza riservata ai ragazzi tra i 18 e i 28 anni che vogliono mettersi alla prova lavorando in enti locali – sia pubblici che privati – con un anno di Servizio retribuito. Sono 721 in tutta Italia i programmi sviluppati per quest’anno, per una richiesta di oltre 80 mila volontari. Di questi sono 10 i programmi sviluppati da Mosaico, l’associazione di riferimento per il Servizio civile nel nord Italia e anche a Bergamo. Proprio a ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 20 giugno 2022). Tra i suoi obiettivi c’è anche quello di avvicinare i giovani al mondo del lavoro e di favorirne l’occupazione. E con ledel 2022 è lecito pensare che i risultati saranno ancora migliori che in passato. Si è chiusa a fine maggio la fase di presentazione dei programmi diUniversale, l’esperienza riservata ai ragazzi tra i 18 e i 28 anni che vogliono mettersi alla prova lavorando in enti locali – sia pubblici che privati – con un anno diretribuito. Sono 721 in tutta Italia i programmi sviluppati per quest’anno, per una richiesta di oltre 80 mila volontari. Di questi sono 10 i programmi sviluppati da Mosaico, l’associazione di riferimento per ilnel nord Italia e anche a. Proprio a ...

