Roma | Oliveira resta in gioco | niente riscatto | ma c'è un'idea col Porto

Il mercato della(confermato Mourinho ): Negli ultimi mesi si sorride parecchio in quel ... L'alternanza trae Veretout non ha convinto fino in fondo, considerando la poca costanza ...... procuratore di Mourinho e di CR7 (e che ha portato nella capitale anchee Rui Patricio). ... In più, neanche lagiocherà in Champions (sarà in Europa League dopo la vittoria in Conference ... Roma, decisione presa su Oliveira: c'è un'idea col Porto Sarebbe proprio la Roma di José Mourinho l'altra italiana che starebbe provando a soffiare Renato Sanches al Milan in queste ore. Anche la Juventus è sul giocatore.Mou in Namibia, Tammy in Grecia. Vacanze anche per Josè Mourinho, che è in Namibia: capelli cortissimi, anche per lui immancabili foto e selfie. Niente vacanze per Roger Ibanez, perché la moglie parto ...