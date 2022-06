Rai 1: “Altro che Matano!”, palinsesto rivoluzionato totalmente (Di lunedì 20 giugno 2022) Il palinsesto di Rai 1 potrebbe essere rivoluzionato da settembre dopo quello che é appena successo. Di che si tratta? Rai 1 (logo)I vertici di Rai 1 potrebbero rivoluzionare tutto, dopo quanto é accaduto nelle ultime ore. Vediamo insieme di cosa si tratta. Nelle ultime ore è successo qualcosa di davvero incredibile che ha dato una scossa ai vertici Rai. Durante l’estate i palinsesti di Rai e Mediaset fanno diverse scommesse per accendere la curiosità del pubblico che normalmente trascorre meno tempo davanti alla televisione. Catturare l’attenzione del pubblico nel periodo estivo é davvero molto difficile, ma Rai 1 ha già sfoderato la sua arma vincente di Reazione a catena che sta già dando i risultati sperati. Marco Liorni ha infatti appena regalato il 30% di share alla sua rete e siamo solo a metà giugno. Un risultato davvero clamoroso, che supera ... Leggi su specialmag (Di lunedì 20 giugno 2022) Ildi Rai 1 potrebbe essereda settembre dopo quello che é appena successo. Di che si tratta? Rai 1 (logo)I vertici di Rai 1 potrebbero rivoluzionare tutto, dopo quanto é accaduto nelle ultime ore. Vediamo insieme di cosa si tratta. Nelle ultime ore è successo qualcosa di davvero incredibile che ha dato una scossa ai vertici Rai. Durante l’estate i palinsesti di Rai e Mediaset fanno diverse scommesse per accendere la curiosità del pubblico che normalmente trascorre meno tempo davanti alla televisione. Catturare l’attenzione del pubblico nel periodo estivo é davvero molto difficile, ma Rai 1 ha già sfoderato la sua arma vincente di Reazione a catena che sta già dando i risultati sperati. Marco Liorni ha infatti appena regalato il 30% di share alla sua rete e siamo solo a metà giugno. Un risultato davvero clamoroso, che supera ...

